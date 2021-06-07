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Белорусу дали три года колонии за сожжение кукол-чиновников

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Суд Могилевского района 7 июня приговорил Дмитрия Лукашевича к трем годам колонии общего режима за сожжение кукол, похожих на чиновников, говорится в сообщении незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" в понедельник.

"Суд Могилевского района 7 июня осудил 46-летнего политзаключенного Дмитрия Лукашевича на три года колонии общего режима по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст. 339 (злостное хулиганство) и ч.2 ст. 368 (оскорбление президента)", - говорится в сообщении центра.

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Правозащитники уточнили, что мужчину осудили за изготовление и сожжение кукол, которые похожи на должностных лиц Белоруссии, в том числе на президента.

Суд проходил в закрытом режиме.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

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