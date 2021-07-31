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Военные Афганистана заявили об уничтожении более 130 талибов за сутки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - За последние 24 часа в боестолкновениях с правительственными силами Афганистана убит 131 боевик движения "Талибан" (запрещено в России), еще 62 ранены, пять - арестованы, сообщил пресс-центр министерства обороны Афганистана.

Уничтожено большое количество оружия и боеприпасов. Спецподразделениями ВС Афганистана обнаружены и обезврежены девять различных типов мин, установленных талибами в разных частях страны для поражения гражданских лиц и сил безопасности, говорится в сообщении.

Наибольшие потери за прошедшие сутки талибы понесли на юге, в провинциях Гильменд и Кандагар.

Накануне силы обороны и безопасности при поддержке авиации нанесли удары по позициям движения "Талибан" в окрестностях города Лашкаргох, центра провинции Гильменд.

Афганистан Талибан

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