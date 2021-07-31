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Губернатор афганского Герата заявил о провале наступления талибов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В боях за Герат убиты сто пятьдесят талибов (движение "Талибан" запрещено в России), сообщил в субботу губернатор провинции Абдул Сабур Гане.

"Масштабное наступление боевиков движения "Талибан" в провинции Герат на западе страны провалилось, боевики понесли большие потери", - заявил он.

По его словам, в минувшую пятницу утром талибы начали масштабную атаку на уезд Гузара с востока и запада и хотели войти в город Герат (административный центр одноименной провинции), однако встретили сильное сопротивление со стороны сил безопасности и обороны, а также народного движения сопротивления.

"В ходе боевых действий и авиаударов в районе населенных пунктов Пули Малан и Пули Паштун, на территории уезда Гузара 150 боевиков убиты и 505 ранены. Большинство тел убитых боевиков остались на поле боя", - сообщил Гане, чьи слова цитирует пресс-служба главы региона.

Губернатор Герата заверил жителей провинции, что правительственные силы не позволят талибам войти в город.

Накануне вечером министерство обороны Афганистана объявило о повторном захвате уезда Гузара силами безопасности и народной мобилизации.

По сведениям пресс-центра ведомства, за последние 24 часа в боях с правительственными силами Афганистана убит 131 боевик движения "Талибан", еще 62 ранены, пять арестованы. Уничтожено большое количество оружия и боеприпасов. Спецподразделениями обнаружены и обезврежены девять различных типов мин, установленных талибами в разных частях страны для поражения гражданских лиц и сил безопасности.

Наиболее активные боевые действия отмечались на территории провинций Газни, Пактика, Кандагар, Забул, Герат, Джаузджан, Тахар и Каписа.

Афганистан

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