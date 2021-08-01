Талибы в боях за афганский Герат потеряли убитыми более 60 человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В результате авиаударов, нанесенных ВВС ИРА по позициям боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе населенного пункта Резишак уезда Инджил, а также населенного пункта Пули Малан провинции Герат, были убиты 66 террористов и еще 13 ранены. Об этом сообщил утром в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.

По сообщению пресс-центра, в провинцию Герат прибыли сотни бойцов спецназа.

"Эти силы увеличат наступательные операции и подавят "Талибан" в Герате. Ситуация с безопасностью в провинции скоро улучшится", - отмечается в сообщении.

Также в течение ночи на 1 августа в ходе боевых действий на территории города Лашкаргах, центра провинции Гильменд, на юге Афганистана, было убито не менее 50 боевиков движения "Талибан".