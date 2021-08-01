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Талибы понесли значительные потери в ночных боях в провинции Гильменд

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В течение ночи в ходе боевых действий на территории города Лашкаргах, центра провинции Гильменд, на юге Афганистана, убито не менее 50 боевиков движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России), сообщил в воскресенье утром пресс-центр 215-ого корпуса афганской национальной армии "Майванд".

"Силы обороны и безопасности продолжают операции по зачистке и реагированию на атаки противника в различных частях Лашкаргаха. В результате операции и авиаудара 51 террорист, в том числе два их командира, были убиты, еще 49 ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, начиная с 21:55 до настоящего времени правительственные силы нанесли несколько авиаударов по кольцевой дороге и окрестностям Лашкаргаха.

"Удары по террористам будут продолжаться с воздуха и земли", - подчёркивается в сообщении.

Накануне местные источники сообщили, что боевики движения "Талибан" (запрещено в России) несмотря на большие потери ведут широкомасштабный штурм города Лашкаргаха. В сети выкладываются видеоматериалы, свидетельствующие об ожесточённых боях в черте города.

Накануне вечером медперсонал итальянского неправительственного медицинского центра "Emergency-ngo" сообщил, что в ходе боев в городе много раненных.

"Боевые действия происходят в городе Лашкаргах в центре провинции Гельменд. Наша больница переполнена. На данный момент открыто четыре дополнительных помещения", - сообщили представители центра в твиттер.

Вечером в субботу пресс-центр 215 корпуса АНА "Майванд" сообщил, что в город прибыло подразделение специального назначения афганской национальной армии (АНА).

Ранее губернатор провинции Герат Абдул Сабур Гане заявил о провале наступления талибов. По его словам, в минувшую пятницу утром талибы начали масштабную атаку на уезд Гузара с востока и запада и хотели войти в город Герат (административный центр одноименной провинции), однако встретили сильное сопротивление со стороны сил безопасности и обороны, а также народного движения сопротивления.

Талибан Афганистсан

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