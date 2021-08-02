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Трамп заявил, что на месте Байдена подвергался бы жесткой критике СМИ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU -Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "распространяющие фейковые новости СМИ" активно бы критиковали его, если бы он сейчас находился на посту главы государства и делал бы то, что делает нынешняя администрация.

"Если бы я был президентом прямо сейчас, то в ситуации, когда снова распространяется COVID-19, когда повсюду в наших городах мы видим стрельбу и убийства людей, а также - при абсолютно открытой границе для преступников и для лиц, болеющих коронавирусом, которые пересекают нашу южную границу, распространяющие фейковые новости СМИ не оставили бы от меня мокрого места", - говорится в сообщении Трампа.

Он отметил, что, когда покидал пост президента США, граница была "сильной и безопасной", а правоохранительные органы имели "невиданную до тех пор поддержку". Кроме того, напомнил Трамп, при нем разработали "высоко эффективную вакцину - менее чем за девять месяцев".

"Я надеюсь, люди никогда этого не забудут", - добавил Трамп.

Трамп еще в годы пребывания у власти критиковал СМИ США, так как считает большинство из них необъективными и защищающими интересы демократов.

США Дональд Трамп Джо Байден

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