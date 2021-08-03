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ЕК признала сертификат о вакцинации Сан-Марино, где прививались "Спутником"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации от COVID-19 Республики Сан-Марино, большинство жителей которой сделали себе прививку российской вакциной "Спутник V".

"Еврокомиссия признает сертификат вакцинации Сан-Марино. Сертификат вакцины Сан-Марино теперь действителен на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны", - сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном твиттере вакцины "Спутник V" во вторник.

Согласно сообщению, еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс заявил, что "рад видеть, что все больше стран прибегают к системе электронного сертификата ЕС о вакцинации от COVID-19". "Мы принимаем активные меры по признанию сертификатов, выданных другими странами", - добавил он.

Кампания по вакцинации началась в Сан-Марино в конце февраля, 85% жителей республики привились "Спутником V", разработанным центром им. Гамалеи Минздрава России.

Еврокомиссия Сан-Марино коронавирус Спутник V РФПИ

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