РФПИ счел политизированными заявления представителей ЕС о "Спутнике V"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) позитивно оценил процесс одобрения вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и сообщил о положительном отзыве экспертов по итогам проведенной инспекции; в РФПИ также назвали политизированными заявления представителей Еврокомиссии о "Спутнике V".

"Процесс одобрения вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе. Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", - говорится в комментарии представителя РФПИ, размещенном в официальном телеграм-канале "Спутника V".

В нем отмечается, что "политизированные заявления официальных представителей Европейской Комиссии об отсутствии информации о вакцине "Спутник V" и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление".

В опубликованном в среду интервью немецкому агентству RND председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для одобрения применения "Спутника V" в ЕС у Европейского агентства по лекарственным средствам по-прежнему недостаточно данных. "Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявка в EMA подана давно. Но пока производитель не смог предоставить достаточно достоверных данных, чтобы доказать его безопасность. Это вызывает вопросы", - сказала она.

В РФПИ добавили, что "ранее некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии потребности в вакцине "Спутник V" в ЕС, а также распространяли недостоверную информацию о российской вакцине, которая была неоднократно опровергнута РФПИ и центром им.Гамалеи".

"Безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" подтверждены регуляторами в 69 странах мира, где российская вакцина зарегистрирована", - заявили в РФПИ. "В ряде стран, где одновременно применяются несколько вакцин от коронавируса, именно у российского препарата лучшие показатели безопасности и эффективности, иногда значительное превосходящие зарубежные аналоги", - подчеркнули в фонде.

18 июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что одобрение "Спутника V" в ЕС ожидается осенью. В интервью CNBC TV18 он сказал, что с EMA "идет очень хороший прогресс, ведется очень позитивный диалог с их профессиональной командой". По словам директора РФПИ, разработчики пока не получали значимой критики по отношению к "Спутнику V" со стороны экспертов EMA. Сообщения о нехватке информации по производству вакцины и ее клинических исследованиях "абсолютно неверны".

Россия обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.