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Губернатор Нью-Йорка отверг обвинения в сексуальных домогательствах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, столкнувшийся с обвинениями в сексуальных домогательствах, отрицает свою вину и не собирается уходить со своего поста, сообщает во вторник американский телеканал CNBC.

"Во-первых, я хотел бы, чтобы вы узнали лично от меня: я никогда никого не трогал ненадлежащим образом и никогда никого не домогался. Мне 63 года. Я прожил всю свою жизнь, будучи публичным человеком", - заявил Куомо. Он также отметил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на требования со стороны ряда политиков и общественных деятелей.

Ранее во вторник прокурор штата Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, продлившегося пять месяцев. Следователи пришли к выводу, что Куомо сексуально домогался как минимум 11 женщин, в том числе - своих сотрудниц, нарушив как федеральное законодательство, так и законы штата.

Также следователи считают, что Куомо и его команда приняли меры, чтобы отомстить минимум одной пострадавшей от действий губернатора женщины за то, что она решила не скрывать от общественности действия губернатора.

Ранее в марте президент США Джо Байден заявлял, что, если обвинения против Куомо окажутся правдивыми, то губернатору следует уйти в отставку.

Куомо ранее обвинили в сексуальных домогательствах три его бывшие помощницы. Одна из них рассказала, что 63-летний губернатор спрашивал, "был ли у нее когда-нибудь секс с мужчиной постарше", другая заявила, что Куомо предлагал ей поиграть в "покер на раздевание". По словам третьей, Куомо трогал ее неподобающим образом в служебной резиденции.

Губернатор в ответ попросил не делать выводы до окончания расследования и отметил, что "никогда не трогал ни одну женщину неподобающим образом".

США Нью-Йорк Эндрю Куомо

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