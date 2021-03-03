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Губернатор Нью-Йорка призвал не делать выводов до конца расследования дела о домогательствах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на фоне обвинений в сексуальных домогательствах заявил на пресс-конференции, что никогда не вел себя неподобающим образом по отношению к женщинам, и не считал, что заставлял кого-то испытывать дискомфорт.

"Я никогда не трогал ни одну женщину неподобающим образом. Я никогда не знал в то время, что заставлял кого-то чувствовать себя некомфортно", - сказал Куомо.

Он добавил, что будет полностью сотрудничать с расследованием генерального прокурора и попросил людей не делать выводов до его окончания.

Губернатора обвинили в сексуальных домогательствах две его бывшие помощницы. Одна из них рассказала, что 63-летний губернатор спрашивал, "был ли у нее когда-нибудь секс с мужчиной постарше". А другая заявила, что Куомо предлагал ей поиграть в "покер на раздевание".

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