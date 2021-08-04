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Обама из-за COVID сократил масштаб вечеринки по случаю своего 60-летия

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама в среду отмечает свое 60-летие, однако ему пришлось значительно уменьшить масштаб запланированной на выходные вечеринки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис экс-главы Белого дома.

"Из-за нового витка распространения штамма "дельта"... президент и его супруга решили значительно сократить масштаб мероприятия, которое теперь будет включать только членов семьи и близких друзей", - говорится в заявлении пресс-секретаря Обамы Ханны Ханкинс.

Она отметила, что мероприятие начали планировать несколько месяцев назад и руководствовались всеми рекомендациями в сфере здравоохранения на тот момент, однако теперь ситуация изменилась.

"Президент Обама ценит, что ему направляют поздравления с днем рождения дистанционно и надеется вскоре увидеться со всеми", - добавила Ханкинс.

Ранее сообщалось, что Обама планировал масштабно отметить свой день рождения на выходных на острове Мартас-Винъярд, где у семьи бывшего президента США есть поместье. По данным The Hill, на вечеринку по случаю юбилея должны были приехать десятки известных людей, среди них - американская телеведущая Опра Уинфри. Согласно информации портала Axios, на торжество пригласили почти 500 человек.

После того, как эта информация появилась в СМИ, поднялась волна критики. Американский консервативный активист и писатель Чарли Керк заявил, что если Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) "не рекомендуют Обаме отменить вечеринку по случаю дня рождения, то в таком случае не стоит слушать, когда они рекомендуют вам закрыть ваши предприятия" из-за коронавируса.

Ранее в Белом доме указали, что нынешний американский лидер Джо Байден не сможет посетить торжество, так как в пятницу он должен отправиться в город Рехобот-Бич (штат Делавэр).

Обама - 44-й президент США. Он провел в Белом дома два президентских срока - с 2009 по 2017 год. Байден в этот период был вице-президентом страны и считался верным соратником Обамы.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 04 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Барак Обама США Коронавирус

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