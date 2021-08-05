Bayer сократил чистый убыток во II квартале на 75,5%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG сократил чистый убыток на 75,5% во втором квартале 2021 года, несмотря на выплаты для урегулирования претензий, касающихся гербицида Roundup в США.

В апреле-июне 2021 года чистый убыток компании составил 2,34 млрд евро по сравнению с 9,55 млрд евро годом ранее.

EBITDA концерна без учета разовых факторов в минувшем квартале уменьшилась на 10,6% в годовом выражении, до 2,58 млрд евро с 2,88 млрд евро.

Выручка выросла на 8%, до 10,85 млрд евро против 10,05 млрд евро во втором квартале 2020 года, когда продажи компании серьезно пострадали из-за ограничений, введенных в связи с COVID-19.

Продажи сельскохозяйственного бизнеса Bayer (Crop Science), который включает в себя производство семян и средств защиты растений, в апреле-июне увеличились на 4,6%, до 5,02 млрд евро. Выручка фармацевтического подразделения подскочила на 12,6%, до 4,49 млрд евро, подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health - на 7,4%, до 1,29 млрд евро.

В минувшем квартале Bayer зарезервировал дополнительные средства для расходов на иски, поданные к компании из-за Roundup, в размере 3,5 млрд евро.

С учетом хороших показателей за первое полугодие Bayer улучшил прогноз на весь 2021 год. Компания ожидает теперь, что выручка составит около 43 млрд евро (ранее около 41 млрд евро), скорректированная EBITDA - 10,6-10,9 млрд евро (предыдущий прогноз 10,5-10,8 млрд евро).

Акции Bayer в ходе торгов в четверг теряют в цене 5,7%. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 2,5% и составляет сейчас около 49,2 млрд евро.