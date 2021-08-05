Российских туристов в Греции предупредили о лесных пожарах

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ростуризм призвал отдыхающих в Греции российских туристов быть бдительными и соблюдать рекомендации местных властей в связи с продолжающимися лесными пожарами.

"В Греции продолжаются обширные лесные пожары. По сообщению посольства России, лес горит на северной окраине Афин, а также на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в ряде других регионов страны. Таким образом, пока очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы. Основные туристические достопримечательности продолжают работу в прежнем режиме", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

Как уточняется, греческие власти рекомендовали жителям столичной области Аттика, включая Афины, по возможности не выходить на улицу, держать окна и двери закрытыми. На улице рекомендовано использовать респираторы и защитные маски.

"Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горит лес. Россиянам, которые только собираются на отдых в Грецию, необходимо учитывать информацию о расположении очагов возгорания при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.