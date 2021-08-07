Число жертв пожаров в Греции увеличилось до двух человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до двух человек, шесть районов страны приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает BBC News.

Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине, скончавшемся от удара электрическим столбом, который упал в результате лесных пожаров. Второй жертвой стихийного бедствия стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Его тело нашли без сознания рядом с местом возгорания.

В результате пожаров 20 человек получили ранения.

Самые сильные пожары разгорелись на севере Афин, всего в стране зафиксировали 154 очага возгорания.

Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата.

Лесные пожары также бушуют в Турции, Италии и Северной Македонии.

Ростуризм 5 августа призвал отдыхающих в Греции российских туристов быть бдительными и соблюдать рекомендации местных властей в связи с продолжающимися лесными пожарами.