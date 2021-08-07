Число жертв пожаров в Греции увеличилось до двух человек
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до двух человек, шесть районов страны приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает BBC News.
Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине, скончавшемся от удара электрическим столбом, который упал в результате лесных пожаров. Второй жертвой стихийного бедствия стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Его тело нашли без сознания рядом с местом возгорания.
В результате пожаров 20 человек получили ранения.
Самые сильные пожары разгорелись на севере Афин, всего в стране зафиксировали 154 очага возгорания.
Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата.
Лесные пожары также бушуют в Турции, Италии и Северной Македонии.
Ростуризм 5 августа призвал отдыхающих в Греции российских туристов быть бдительными и соблюдать рекомендации местных властей в связи с продолжающимися лесными пожарами.