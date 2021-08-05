Зеленский счел, что 90% успеха в решении вопроса Донбасса зависит от Путина

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения Украине территорий Донбасса и установления мира в стране, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от президента РФ Владимира Путина.

"Я очень этого хочу (прекращения войны в Донбассе - ИФ). Я все делаю для этого. Но - увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю - и президент Российской Федерации знает мое мнение - сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, мира в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг.

Глава государства заявил также, что Украина не забывает о жителях Донбасса и не оставит их в будущем, при этом высказал уверенность, что нынешнее положение отдельных районов Донецкой и Луганской областей является временным.

"Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним - в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100 процентов", - сказал он.

Президент Украины отметил также, что нельзя оценивать однозначно ситуации, в которых жители Донбасса получают паспорта граждан РФ, поскольку это для них может быть вынужденной мерой.

"Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные. Людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры. И мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Я считаю, что в смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя", - заявил Зеленский.

"Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие", - добавил он.