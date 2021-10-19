Министр обороны США назвал Россию виновницей войны в Донбассе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Виновником вооруженного конфликта в Донбассе является Россия, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Остин во вторник на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.

Он заверил, что США продолжат оказывать Украине поддержку в конфликте с Россией.

"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность", - заявил Остин.