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Поставки газа на Украину из ЕС за семь месяцев упали в 8 раз

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Поставки природного газа на Украину из ЕС в январе-июле 2021 года сократились в восемь раз (на 8,05 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 1,15 млрд куб. м. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

По ее данным, основной объем поставок пришелся на июль - 498 млн куб. м. В июне импорт составил 90 млн куб. м, в мае - 8 млн куб. м, в апреле - 77 млн куб. м, в марте - 8 млн куб. м, в феврале - 29 млн куб. м, в январе - 439 млн куб. м.

При этом 93% импортированного за семь месяцев газа было получено "виртуальным реверсом" (backhaul) из Венгрии и Польши. Это позволяет операторам ГТС экономить на транспортировке.

В ОГТСУ также отмечают, что остается открытым вопрос о создании виртуальной точки со Словакией. Компания продолжает работать в этом направлении - создана соответствующая рабочая группа с Секретариатом Энергетического сообщества, с ACER.

"Смысл виртуальных точек даже не в экономии, а в расширении возможностей для импорта газа. Фактически мы можем импортировать газ в объемах транзита с помощью виртуального реверса. Это сняло много технических и физических ограничений. Отчасти успех закачки в хранилища прошлого года достигнут благодаря виртуальным точкам. Большую часть газа Украина импортировала через виртуальный реверс, поэтому крайне важно сохранение транзита газа через Украину и после 2024-го", - отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщалось, поставки природного газа в Украину в 2020 году увеличились на 12% (на 1,7 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом - до 15,9 млрд куб. м. В том числе со стороны Словакии поступило 10,2 млрд куб. м газа, Венгрии - 4,2 млрд куб. м, Польши - 1,5 млрд куб. м. При этом 45% объемов импортированы "виртуальным реверсом", ставшим доступным с начала 2020 года.

Согласно отчету Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чистый импорт природного газа на Украину в 2020-м составил 9,243 млрд куб. м, что на 20% меньше, чем в 2019-м (11,554 млрд куб. м).

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. С 1 января 2020 года получил статус лицензированного оператора.

ЕС Украина

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