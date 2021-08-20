Путин увязал будущее транзита газа через Украину с выбором покупателей в Европе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда истечет действующий договор, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута, заявил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он напомнил, что Меркель "всегда придерживалась этой позиции о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года".

"Я заверил, что мы полностью исполним все обязательства по транзитному договору даже после ухода Меркель с поста канцлера", - ответил он на соответствующий вопрос германского журналиста.

Путин заверил, что "Северный поток 2" - это не политический процесс, это "заблуждение".

"Он на 2 тысячи км короче, чем украинский транзит, и этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это намного дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой сроки и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать. А с учетом зеленой повестки, которая осуществляется в Европе, - будут ли у нас закупать газ и сколько. В любом случае, это вопрос коммерческого характера, учитывая техническое состояние", - сказал президент.

Он добвил, что перспективы украинского транзита также связаны с ростом потребления газа в южной Европе.

"Объемы потребления растут, и, надеюсь, так будет и дальше. Более надежного источника, чем российский газ у европейских и немецких потребителей нет", - добавил он.

По словам Путина, для завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 км газопровода по морю. Уточнить эти данные ему помог находившийся в зале предправления "Газпрома" Алексей Миллер.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Общая протяжённость магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой завершилась в начале июня.

Меркель ранее назвала опытным переговорщиком Георга Графа Вальдерзее, который будет обсуждать судьбу транзита газа через Украину после 2024 года. "И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать", - добавила она.

В июле 2021 года США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязался принимать меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны. В документе также говорится о заинтересованности сторон в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины").