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Талибы объявили о захвате первого провинциального центра

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о захвате города Зарандж - центра провинции Нимруз на юго-западе Афганистана.

"Сегодня днем (в пятницу) резиденция губернатора провинции, здание управления полиции и многие другие объекты в Зарандже попали в руки моджахедов. Оставшиеся районы очищаются", - сообщил в твиттер официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.

В сетях появились видеоматериалы о захвате боевиками некоторых районов Заранджа. Местные источники отмечают, что большая часть города перешла под контроль талибов без какого-либо сопротивления.

Жители выложили видео, где показано, что десятки заключенных провинциальной тюрьмы покидают место заключения, после того как из нее бежали администрация и охранники.

Пока официальные власти страны не комментируют происходящее.

Если падение города Зарандж подтвердится, это будет первый провинциальный центр, перешедший под контроль "Талибана".

Талибан Афганистан

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