Республиканцы США помешали принятию инфраструктурного законопроекта

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сенат США приблизился к принятию инфраструктурного пакета стоимостью $1 трлн в субботу после того, как законодатели от обеих партий проголосовали за устранение главного процедурного препятствия. Однако противники законопроекта попытались замедлить процесс утверждения одного из главных планов президента Джо Байдена, передает Associated Press.

Для того чтобы законопроект был одобрен, из 100 голосов он должен был набрать 60. Число голосов было 67, что является убедительным результатом. В случае одобрения законопроект должен поступить в Палату представителей. Процесс затянулся, поскольку несколько сенаторов-республиканцев отказались уступить 30 часов необходимых дебатов перед следующим процедурным голосованием.

Сенаторы собираются вторые выходные подряд, чтобы проработать Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места, который является первым из двух инфраструктурных пакетов Байдена. Как только голосование завершится, сенаторы сразу же перейдут к следующему пункту повестки дня-проработке бюджета пакета программ по уходу за детьми, престарелыми и другими программами стоимостью 3,5 триллиона долларов. Как ожидается, его поддержат демократы.

Ранее Байден представил план развития инфраструктуры объемом в более $2 трлн, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов. Байден считает, что его план позволит создать "самую сильную, стойкую, инновационную экономику в мире", а также - "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами".