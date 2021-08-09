Сенат США решил прекратить дебаты по законопроекту об инфраструктуре

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сенат США в воскресенье вечером проголосовал за прекращение дебатов по двухпартийному законопроекту об инфраструктуре на сумму более $1 трлн, сообщает The Hill.

68 сенаторов проголосовали за прекращение дебатов по законопроекту, 29 - против.

Таким образом, законопроект может быть вынесен на голосование в Cенат в понедельник или вторник. Отмечается, что в верхней палате Конгресса законопроект будет принят практически гарантированно, а вот в Палате представителей может встретить противодействие.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не будет рассматривать законопроект до тех пор, пока Сенат не проголосует за огромный пакет социальных мер в размере $3,5 трлн.

Байден в июне заключил соглашение с группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий об инвестициях в размере $1,2 трлн в инфраструктуру. Между тем соглашение является лишь частью более широкой экономической инициативы Байдена. Как сообщалось, последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.

В конце мая сенаторы-республиканцы направляли на рассмотрение администрации президента США версии собственного плана инфраструктурных инвестиций. Последний план предусматривал расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет. Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет.

Ранее они отказались поддержать план инфраструктурных расходов Белого дома объемом $1,7 трлн как слишком дорогостоящий, несмотря на то, что Байден согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн.

Республиканцев не устраивало, что Байден планирует покрыть расходы на инфраструктуру за счет повышения корпоративного налога. Они предлагали перенаправить на финансирование этого плана федеральные средства, выделенные на борьбу с COVID-19, а это, вероятно, не устроит ни законодателей-демократов, ни Белый дом.

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер позднее в свою очередь заявлял, что республиканцы готовы поддержать план, предусматривающий расходы на инфраструктуру в размере $1 трлн в течение восьми лет.

План Байдена предусматривает выделение средств на поддержку пожилых людей и детей, ремонт и строительство доступного жилья. Покрыть расходы на эти меры Байден планирует за счет повышения корпоративного налога.

Сенатор от штата Западная Вирджиния Шелли Мур Капито, представляющая республиканцев на переговорах по этому плану, отметила, что республиканцы требуют от Байдена исключить из инфраструктурного плана социальные расходы, а также отказаться от повышения корпоративного налога.