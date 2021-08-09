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Скончался председатель совета директоров Mediascope

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров Mediascope Анджело Кодиньони скончался на 74-м году жизни, сообщили в компании.

"С прискорбием сообщаем, что в возрасте 73 лет скоропостижно ушел из жизни председатель совета директоров Mediascope Анджело Кодиньони. В лице Анджело компания потеряла не только руководителя, но истинного друга, единомышленника и соратника. Анджело был человеком, бесконечно и до конца преданным делу своей жизни. Нам будет очень не хватать его таланта, профессионализма и мудрости. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении компании.

Кодиньони занимал пост председателя совета директоров Mediascope с 2016 года.

В компании уточнили, что более 30 лет Кодиньони работал в сфере телевидения, медиа и рекламы, имеет опыт создания и управления телевизионными сетями в Европе и Азии. С 1996 по 2006 год являлся президентом и гендиректором крупнейшего европейского спортивного канала Eurosport SA (Eurosport 1).

Mediascope (ранее компания TNS Gallup Media (TNS Russia), 80% которой принадлежит ВЦИОМ Медиа, в 2016 году была выбрана единым телеизмерителем, в 2019 году она вновь выиграла конкурс на три следующих года.

Mediascope Анджело Кодиньони

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