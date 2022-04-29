Mediascope не получал отказов интернет-ресурсов передавать ему данные об аудитории

Отказываться от измерения запрещенных в России сайтов компания не имеет права

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Измеритель аудитории СМИ и интернета Mediascope сообщил, что большинство ресурсов, объем аудитории которых поручено измерять этой компании, установили у себя счетчики и начали передавать показания, отказов от взаимодействия компания не получала.

"После утверждения реестра был составлен график интеграции всех ресурсов из этого списка в измерения. Со всеми площадками из реестра мы как единый измеритель начали взаимодействие, график подключения выполняется. Мы не фиксируем отказов площадок от взаимодействия с нами и исполнения нормативных документов", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Комиссия при Роскомнадзоре в феврале выбрала Mediascope единым измерителем аудитории ресурсов в интернете. Компания начала взаимодействие с ресурсами из перечня РКН с 1 марта, контакты проходят по плану. "В большинстве случаев график интеграции соблюдается, и мы уже получаем данные от площадок", - сказали в Mediascope.

Установка счётчика Mediascope или самостоятельная передача данных (логов) ресурсом о своей аудитории равнозначны, уточнили в компании. "Каждый партнер выбирает способ, который обеспечивает комфортную и оперативную интеграцию. Мы со своей стороны готовы поддержать любое решение партнера. Подавляющее большинство площадок из реестра выбрало установку счетчика. Этот способ является приоритетным, поскольку менее затратен с точки зрения организационных ресурсов и для площадки, и для измерителя", - сказали в пресс-службе Mediascope.

Вопрос о взаимодействии Mediascope с ресурсами, которые прекратили свою работу в России или были заблокированы, компания переадресовала РКН. "Законодательство обязывает передавать данные единому измерителю все компании из реестра. При этом вести и обновлять такой реестр может только специальная комиссия при Роскомнадзоре. Сам измеритель вносить изменения в список не может", - сказали в компании-измерителе.

По закону Mediascope обязан ежегодно предоставлять РКН отчет об объеме аудитории ресурсов и публиковать его на своем официальном сайте. В реестре измеряемых ресурсов 79 названий. В том числе это Netflix, соцсети Facebook и Instagram (обе запрещены в России как принадлежащие компании, которую российский суд признал экстремистской), Twitter, TikTok, "Одноклассники", "ВКонтакте", Likee, а также видеохостинг YouTube и сайты российских СМИ, телеканалов и четыре агрегатора новостей - "Яндекс.Новости", "Рамблер", СМИ2 и "Новости.Mail.ru". Всего в реестре 79 ресурсов. В марте сайт "Эхо Москвы" был ликвидирован, как и сама радиостанция, онлайн-кинотеатры Megogo и Netflix прекратили работу в России, Twitter был заблокирован, а соцсети Facebook и Instagram - запрещены.

Mediascope (ранее компания TNS Gallup Media (TNS Russia), 80% которой принадлежит ВЦИОМ, в 2016 году была выбрана единым телеизмерителем, в 2019 году она вновь выиграла конкурс на три следующих года.