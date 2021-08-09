Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента "очень скоро"

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может покинуть президентский пост "очень скоро", но его беспокоит, что республику начнут "крошить".

"Скоро, очень скоро", - заявил Лукашенко, комментируя сроки завершения своего президентства в ответ на вопрос журналиста о возможном преемнике.

В то же время президент отметил, что о конкретных сроках "гадать не надо".

Лукашенко занимает должность президента Белоруссии с лета 1994 года – в течение 27 лет. Он был избран на новый пятилетний срок в 2020 году.