Лукашенко пообещал не участвовать в будущих выборах президента и никого не "проталкивать"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не участвовать в будущих президентских выборах и никого на них не "проталкивать".

"Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя", - сказал Лукашенко.

Он сказал, что "будет пять человек". "Я изучу биографии, если их знать не буду, а я точно их буду знать", - добавил глава государства.

"Я про всех все расскажу. Вплоть до того, что готов открыто провести эфир с ними, задать вопросы. Все будет на равных. Но победят в Беларуси обязательно прагматичные, нормальные люди", - отметил Лукашенко.

По его словам, за время, прошедшее после выборов, подходящие кандидатуры "выкристаллизовались".

"Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты. Они в чем-то похожи на меня. Потому что я их вырастил, они со мной рядом росли", - сказал президент и уточнил, что похожи они своей преданностью.

"Они надёжные, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство, за них проголосует", - подчеркнул Лукашенко.