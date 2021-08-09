Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:45Заразились
на 09.08В России 6 469 910+22 160В мире 202 728 255+437 309

Лукашенко пообещал не участвовать в будущих выборах президента и никого не "проталкивать"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не участвовать в будущих президентских выборах и никого на них не "проталкивать".

"Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя", - сказал Лукашенко.

Он сказал, что "будет пять человек". "Я изучу биографии, если их знать не буду, а я точно их буду знать", - добавил глава государства.

В миреЛукашенко заявил, что уйдет с поста президента "очень скоро"Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента "очень скоро"Читать подробнее

"Я про всех все расскажу. Вплоть до того, что готов открыто провести эфир с ними, задать вопросы. Все будет на равных. Но победят в Беларуси обязательно прагматичные, нормальные люди", - отметил Лукашенко.

По его словам, за время, прошедшее после выборов, подходящие кандидатуры "выкристаллизовались".

"Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты. Они в чем-то похожи на меня. Потому что я их вырастил, они со мной рядом росли", - сказал президент и уточнил, что похожи они своей преданностью.

"Они надёжные, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство, за них проголосует", - подчеркнул Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

"Наследника Samsung" освободят из заключения досрочно

Великобритания ввела санкции против Михаила Гуцериева

Великобритания ввела санкции против Михаила Гуцериева

Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента "очень скоро"

Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента "очень скоро"

Итальянская почта перехватила письмо с пулями для папы римского

Итальянская почта перехватила письмо с пулями для папы римского

Эксперты ООН сочли многие климатические изменения необратимыми

Эксперты ООН сочли многие климатические изменения необратимыми

Лукашенко заявил, что Белоруссия отказалась от интеграции с РФ по инициативе Путина

Лукашенко заявил, что Белоруссия отказалась от интеграции с РФ по инициативе Путина
Пандемия коронавируса

В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19

В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 августа

Сенат США решил прекратить дебаты по законопроекту об инфраструктуре

Посол РФ в ФРГ сообщил о скором окончании строительства "Северного потока 2"

Посол РФ в ФРГ сообщил о скором окончании строительства "Северного потока 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');