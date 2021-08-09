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Поджигатель собора в Нанте убил католического священника

Поджигатель собора в Нанте убил католического священника
Фото: Julien Mattia/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Во французском департаменте Вандея убили католического священника Оливье Мэра. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Дарманен. В преступлении признался выходец из Руанды, который в июле 2020 года признался в поджоге собора в Нанте, пишет Le Figaro.

Подозреваемый сдался полиции.

Руандиец - католик, ему 40 лет. Он живет во Франции с 2012 года. Летом 2020 года он поджег собор в Нанте, в котором работал волонтером и который должен был запирать по вечерам.

После поджога было принято решение о его выдворении, сообщает BFMTV. Одновременно он был помещен под контроль правоохранительных органов. Министр Дарманен объяснил в твиттере, что его не могли выдворить до снятия этого контроля.

Руандиец с тех пор перебрался из Нанта в Вандею, где его приютил 60-летний священник Мэр в Сан-Лорене-сюр-Севр. Как уточнил сенатор от Вандеи Брюно Ретэйо, отец-настоятель поселил его из милости. Источники СМИ говорят, что он жил у отца-настоятеля несколько месяцев. Источник Le Figaro, близкий к следствию, уточнил, что Мэр был зарезан ножом.

После поджога собора было обнаружено письмо руандийца, в котором он писал о личных проблемах и об обиде на несколько человек, которые ему недостаточно помогали, как сообщал прокурор Нанта. Близкие убитого священника рассказали, что он был в ужасе от перспективы вернуться в Руанду.

Издание La Croix писало, что подозреваемый в убийстве отличался крайней психологической хрупкостью, которую усугубили десять месяцев ареста, и что он был абсолютно растерян.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен назвала случившееся "полным провалом" государства и главы МВД лично, поскольку обвиняемого в поджоге не выдворили из страны и он получил возможность совершить новое преступление.

Франция Нант Руанда МВД Жерар Дарманен Вандея Оливье Мэр

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