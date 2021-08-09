Поджигатель собора в Нанте убил католического священника
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Во французском департаменте Вандея убили католического священника Оливье Мэра. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Дарманен. В преступлении признался выходец из Руанды, который в июле 2020 года признался в поджоге собора в Нанте, пишет Le Figaro.
Подозреваемый сдался полиции.
Руандиец - католик, ему 40 лет. Он живет во Франции с 2012 года. Летом 2020 года он поджег собор в Нанте, в котором работал волонтером и который должен был запирать по вечерам.
После поджога было принято решение о его выдворении, сообщает BFMTV. Одновременно он был помещен под контроль правоохранительных органов. Министр Дарманен объяснил в твиттере, что его не могли выдворить до снятия этого контроля.
Руандиец с тех пор перебрался из Нанта в Вандею, где его приютил 60-летний священник Мэр в Сан-Лорене-сюр-Севр. Как уточнил сенатор от Вандеи Брюно Ретэйо, отец-настоятель поселил его из милости. Источники СМИ говорят, что он жил у отца-настоятеля несколько месяцев. Источник Le Figaro, близкий к следствию, уточнил, что Мэр был зарезан ножом.
После поджога собора было обнаружено письмо руандийца, в котором он писал о личных проблемах и об обиде на несколько человек, которые ему недостаточно помогали, как сообщал прокурор Нанта. Близкие убитого священника рассказали, что он был в ужасе от перспективы вернуться в Руанду.
Издание La Croix писало, что подозреваемый в убийстве отличался крайней психологической хрупкостью, которую усугубили десять месяцев ареста, и что он был абсолютно растерян.
Лидер ультраправых Марин Ле Пен назвала случившееся "полным провалом" государства и главы МВД лично, поскольку обвиняемого в поджоге не выдворили из страны и он получил возможность совершить новое преступление.
Je veux rendre hommage au Père Olivier Maire, supérieur des Montfortains assassiné par un criminel qu"il hébergeait par charité. Sa mort témoigne de la bonté de ce prêtre que je connaissais bien et et dont j"avais pu apprécier la profondeur de la foi. Sa mort est une grande perte pic.twitter.com/NbH1KogPvR— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 9, 2021