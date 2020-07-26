Беженец из Руанды признался в поджоге собора XV века в Нанте

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Обвинение в поджоге в Нанте кафедрального собора Святых Петра и Павла XV века предъявили 39-летнему беженцу из Руанды, сообщает Le Monde.

Ему грозит наказание в 10 лет тюрьмы и штраф в 150 тыс. евро, приводятся слова прокурора Нанта.

Прокурор сообщил, что подозреваемый, помогавший в приходе, признался, что развел огонь на главном органе, на малом органе и на электрическом щите.

Обвинения предъявлены за "порчу или уничтожение имущества других лиц в результате пожара".

Адвокат подвергнутого предварительному заключению руандийца заявил, что его подзащитный сотрудничает со следствием. По словам адвоката, мужчина глубоко раскаивается в содеянном.

Телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что обвиняемый находится во Франции с 2012 года и был обязан покинуть французскую территорию в конце 2019 года. Его вид на жительство истек в марте этого года и стал недействительным. До пожара в соборе преступник не был замечен в других нарушениях закона.

Ректор нантского собора Юбер Шампенуа признал, что полностью доверял обвиняемому, который несколько лет прислуживал в церкви.

Утром 18 июля более сотни пожарных тушили крупный пожар в соборе святых Петра и Павла в Нанте. В течение нескольких часов им удалось локализовать и в конечном счете подавить огонь, однако был полностью уничтожен большой орган, частично нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

С самого начала расследования версия об умышленном поджоге была приоритетной. Очаги возгорания возникли одновременно в трех местах на значительном удалении друг от друга. При более тщательном изучении последствий пожара эксперты обнаружили следы воспламеняющейся жидкости.

Обвиняемый был последним, кто покинул собор перед пожаром и запирал его двери. При первом допросе в полиции он путался в показаниях относительно своего дальнейшего времяпрепровождения и был основным подозреваемым.