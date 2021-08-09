Минюст США пересмотрит секретность документов по терактам 11 сентября

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден приветствовал решение Минюста пересмотреть на транспарентность документы по терактам 11 сентября 2001 года в преддверии 20-й годовщины трагедии.

"Как я обещал в ходе своей кампании, администрация привержена обеспечению максимального уровня транспарентности в соответствии с законом и соблюдению строгого руководства по задействованию государственной тайны, выпущенного во время администрации Обамы-Байдена (Байден занимал в администрации Обамы пост вице-президента)", - говорится в заявлении президента США, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома.

"В связи с этим я приветствую сегодняшнее обращение министерства юстиции, в котором оно выражает приверженность вновь рассмотреть документы, на которые ранее правительство распространило гриф секретности, и сделать это как можно скорее", - указывается в документе

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырёх координированных терактов, совершённых смертниками в США. В результате терактов погибли почти 3 тысячи человек. Согласно официальной версии, атаки совершили члены организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). После этих терактов США ввели войска в Афганистан.