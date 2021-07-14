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Джордж Буш-младший назвал ошибкой вывод войск США из Афганистана

Джордж Буш-младший назвал ошибкой вывод войск США из Афганистана
Фото: Luke Sharrett/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Джордж Буш-младший раскритиковал вывод американских военнослужащих из Афганистана, сообщает в среду Deutsche Welle.

"Вы знаете, я думаю, что да, потому что полагаю, что последствия будут невероятно плохими", - заявил он в интервью этому телеканалу, отвечая на вопрос журналиста можно ли считать ошибкой вывод войск США из Афганистана.

"Я боюсь, что афганским женщинам и девушкам будет нанесен неописуемый вред... Я думаю о переводчиках (работавших с иностранными военными в Афганистане - ИФ) и других людях, которые помогали силам НАТО. Их просто бросят, чтобы их убили эти очень жестокие люди. Все это разбивает мне сердце", - добавил он.

Ранее в июле президент США Джо Байден объявил, что до конца августа 2021 года завершит процесс вывода американского воинского контингента из Афганистана. Изначально планировалось завершить этот процесс до 11 сентября 2021 года. Выводят свои войска из страны и партнеры Вашингтона.

Американские войска были введены в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года - около двух десятков лет назад. Президентом США тогда был как раз Буш-младший.

Джордж Буш-младший США Афганистан

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