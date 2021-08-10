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Российские военные начали активную фазу учений у границы с Афганистаном

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Активная фаза учений с участием 2,5 тысяч военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана стартовала на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа во вторник.

"Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений "вертолетная карусель", уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок "круг", наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса "воздух-поверхность", - сообщили в пресс- службе.

Там добавили, что для проведения зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых "боевиков" экипажи десантно-транспортных вертолеты Ми-8 высадили тактический воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам с воздуха. "Также летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа местности. Всего результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили более 100 наземных целей", - уточнили в округе.

В учениях принимают участие российские ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций.

Всего в учениях трех стран задействовано 2,5 тысячи военнослужащих, из которых 1,8 тысяча из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы. В ЦВО отмечали, что учения проводятся на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе.

Ранее Россия вывела из Узбекистана военнослужащих, которые участвовали в маневрах у афганской границы на полигоне Термез.

Россия Узбекистан Таджикистан

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