Российские военные вернулись из Узбекистана после учения у афганской границы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Россия вывела из Узбекистана военнослужащих, которые участвовали в маневрах у афганской границы на полигоне Термез, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в воскресенье.

По данным округа, в учении приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана. Оно прошло со 2 по 6 августа, было отработано взаимодействие военных при выполнении учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.

На маневры в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. 6 августа сообщалось об их возвращении в Россию.

Как сообщал "Интерфакс", 9-10 августа состоится финальный этап учения военных России, Таджикистана и Узбекистана в Хатлонской области Таджикистана недалеко от афганской границы.

Трехсторонние маневры с участием более 2,5 тыс. военнослужащих начались в Таджикистане 5 августа.

Маневры проходили на фоне обострения ситуации в Афганистане. США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.