Визовые центры Венгрии решили принимать больше заявлений россиян на визы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В связи с большим спросом на визы в Венгрию визовые центры VFS Global в России с этой недели увеличили количество временных слотов для подачи заявлений, сообщил "Интерфаксу" руководитель группы регионов Африка, страны Америки, Австралия, Азия, Европа, СНГ VFS Global Джитен Вияс.

Он напомнил, что эти визовые центры принимают документы на оформление отдельных категорий виз, включая туристические, по графику, который утвреждает посольство. VFS Global и дипломаты решили постепенно увеличивать число мест для записи на подачу документов, добавил он.

Чтобы сдать в центре документы на визу, нужно предварительно записаться на сайте VFS Global для соблюдения мер безопасности и охраны здоровья клиентов, сказал Вияс.

9 августа стало известно, что визовый центр Венгрии в Москве перестал принимать заявления на туристические визы из-за того, что не осталось свободных окон для подачи заявлений на визу в августе.