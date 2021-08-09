Визовый центр Венгрии в Москве перестал выдавать туристические визы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Визовый центр Венгрии в Москве VFS Global временно перестал принимать заявления на оформление туристических виз, ближайшая запись на их выдачу будет в сентябре.

"Визовый центр Венгрии осуществляет прием документов по ограниченным целям поездки. Заявления на туризм не принимаются", - сообщает автоответчик в колл-центре VFS.

В Генконсульстве Венгрии в России "Интерфаксу" объяснили, что свободных окон для подачи заявлений на визу в августе уже нет, все занято. Возможна запись на сентябрь, но когда именно можно будет подать заявление, необходимо уточнять в визовом центре.

С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд россиянам, привитым от коронавируса, при наличии действующей шенгенской визы. ПЦР-тест они сдавать не должны и проходить карантин по прибытии - тоже.

Туристам без прививки потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Им также надлежит пройти десятидневный карантин, который можно завершить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, будут отрицательными.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва - Будапешт выполняют "Аэрофлот" и Wizz Air.