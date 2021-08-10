Бишкек призвал не раздувать единичные проявления враждебности к русским

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Отдельные случаи бытового национализма не должны представляться в России как систематические нарушения прав и интересов этнических русских и их притеснение в Киргизии, заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев послу России в Бишкеке Николаю Удовиченко.

Министр напомнил, что Киргизия - многонациональное государство и, по ее Конституции, "никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений".

Он попросил посла "обратить внимание некоторых российских политиков о неприемлемости резких заявлений по подобным проблемам и выноса их в публичное пространство, в угоду определенных провокационных элементов, которые пытаются вбить клин между двумя странами, связанных исторически дружественными взаимоотношения", цитирует пресс-служба МИД Киргизии.

Министр заверил, что в Киргизии нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком. Он акцентировал внимание на том, что на постсоветском пространстве только в Киргизии наряду с Белоруссией русский язык является официальным языком.

"Русский язык в Киргизии представлен во всех сферах жизнедеятельности: в медийной сфере, системе образования, здравоохранения и культурной жизни. Курс на защиту статуса русского языка, чтобы русскоязычное население, постоянно проживающее в нашей стране, могло бы в полной мере удовлетворить свои духовные и социальные запросы, будет продолжен", - заверил Казакбаев.

На днях в соцсетях появилась видеозапись конфликта в детском центре развлечений "MagicCity" в Бишкеке между нетрезвым посетителем и сотрудницей. Мужчина агрессивно требовал, чтобы она говорила с ним по-киргизски и даже бросил в ее сторону калькулятор, обвиняя в незнании государственного языка.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы обсудил этот инцидент и предложил обдумать новые меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию, для тех, кто за границей ущемляет права русскоязычных.

"Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны", - отметил Володин.

В тот же день Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии объявил официальное предостережение гражданину страны, потребовавшему от русскоговорящей продавщицы в Бишкеке обслуживания на киргизском языке. По данным МИД Киргизии, конфликт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье "Мелкое хулиганство", пострадавшей назначили судмедэкспертизу.