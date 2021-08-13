Напавший на русскоговорящую продавщицу в Бишкеке отправлен в изолятор

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Напавший на русскоговорящую продавщицу центра развлечений Бишкека гражданин Киргизии помещен в изолятор временного содержания, сообщает УВД Октябрьского района Бишкека.

В течение 48 часов Октябрьский районный суд Бишкека изберет 29-летнему Али Алимбаеву меру пресечения.

В понедельник, 9 августа, Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии объявил официальное предостережение гражданину страны, потребовавшему от русскоговорящей продавщицы обслуживания на киргизском языке.

Ранее в социальных сетях появилось видео конфликта в детском центре развлечений MagicCity в Бишкеке между посетителем и сотрудницей данного центра. Нетрезвый Алимбаев агрессивно требовал от женщины обслуживания на киргизском языке. Он бросил в ее сторону настольный калькулятор, упрекая за незнание государственного языка.

По данным правоохранительных органов, данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 266 "Хулиганство" Уголовного кодекса Киргизии, пострадавшей была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, назначена судебно-лингвистическая экспертиза, по результатам которой будет принято решении о переквалификации досудебного производства.