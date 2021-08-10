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Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке

После этого штат впервые возглавит женщина

Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
Фото: Seth Wenig-Pool/Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в телеобращении, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Он назвал это оптимальным выходом из сложившейся ситуации.

Как передает АР, 63-летний демократ заверил, что никогда намеренно не проявлял неуважение к женщинам. Однако, по его словам, усилия отбить эту "политически мотивированную атаку", приведет к тому, что его штат будет лихорадить несколько месяцев. Он не считает, что он вправе создавать такую ситуацию.

"Лучшее, что я могу сделать сейчас, это уйти в отставку и дать возможность администрации управлять", - заявил Куомо.

Эндрю Куомо трижды избирался губернатором Нью-Йорка. АР напоминает, что только год назад его вся страна хвалила за действия в условиях пандемии и за подробные ежедневные брифинги на эту тему.

Неделю назад прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, в котором говорилось о том, что Куомо домогался сексуально как минимум 11 женщин, в том числе - своих сотрудниц, нарушив как федеральное законодательство, так и законы штата. До публикации итогов расследования отдельные женщины публично обвинили губернатора в ненадлежащем поведении, но рааследование могло стать поводом для импичмента.

Куомо отверг выдвинутые в его адрес обвинения и сначала сказал, что в отставку не уйдет.

В прощальном телевыступлении он обратился непосредственно к своим трем взрослым дочерям и заверил их, что никогда намеренно не унижал женщин, но мог совершать ошибки, извинялся за них и учился на них.

Куомо сменит 62-летняя вице-губернатор Кейти Хочул, бывшая конгрессмен-демократ. Она станет 57-м губернатором Нью-Йорка и первой женщиной во главе штата.

США Нью-Йорк Эндрю Куомо Кейти Хочул

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