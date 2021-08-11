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Эндрю Куомо решили объявить импичмент после отставки

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Юристы Судебного комитета Ассамблеи штата Нью-Йорк начали обсуждение возможности объявления импичмента Эндрю Куомо - бывшему губернатору региона США, который уже объявил о своей отставке, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Два члена Судебного комитета Ассамблеи штата Нью-Йорк сообщили CNN, что юристы комитета изучают вопрос о том, могут ли они объявить импичмент губернатору после его отставки. Они планируют продолжить встречу, чтобы предоставить доклады о скандалах с участием экс-губернатора.

Судебный комитет рассматривает обвинения в сексуальных домогательствах, смерти в домах престарелых от коронавируса, присвоение государственных ресурсов и заявления о сокрытии поврежденных болтов на мосту Марио.

В среду Эндрю Куомо объявил об отставке на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Как передает АР, он заверил, что никогда намеренно не проявлял неуважение к женщинам. Однако, по его словам, усилия отбить эту "политически мотивированную атаку", приведет к тому, что его штат будет лихорадить несколько месяцев. Он не считает, что он вправе создавать такую ситуацию.

Неделю назад прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, в котором говорилось о том, что Куомо сексуально домогался как минимум 11 женщин, в том числе - своих сотрудниц, нарушив как федеральное законодательство и законы штата. До публикации итогов расследования отдельные женщины публично обвинили губернатора в ненадлежащем поведении, но расследование могло стать поводом для импичмента.

США Нью-Йорк Эндрю Куомо

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