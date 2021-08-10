В отелях Египта введут минимальные цены на размещение

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство Египта с 1 ноября установят минимальные цены на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей, объявил на пресс-конференции министр туризма страны Халед аль-Анани.

"В отелях 5* цена будет минимум $40 долларов на человека, в 4* - $28. Это позволить побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам", - сказал он.

По его словам, правительство помогает восстановиться турбизнесу, предоставляя предприятиям налоговые и другие льготы, чтобы они могли быстрее возобновить бизнес, а также авиакомпаниям.

"В частности, министерство гражданской авиации снизило цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50%. За авиатопливо делается скидка в размере 15 центов на доллар. Такие скидки будут действовать весь зимний сезон, до апреля 2022 года. Эти меры уже применяются для всех авиакомпаний, привозящих туристов в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам. И мы включим российские авиакомпании в эту программу", - пообещал аль-Анани.

Он подчеркнул, что цель этих программ - привлечь в Египет как можно больше иностранных туристов.

Кроме того, по его словам, в стране запустят внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями - Луксором, Абу-Симбе и Асуаном, авиабилет туда-обратно обойдется ориентировочно в $99. Таким образом туристы, прилетевшие на море, смогут на день съездить посмотреть достопримечательности и вернуться в отель.

"Раньше у туристов была проблема: если они хотели побывать в Луксоре, им нужно было покупать длительную экскурсию. Такая опция поможет туристам проще добираться до наиболее значимых памятников Египта", - добавил министр.

Пресс-конференция Халеда аль-Анани приурочена к возобновлению регулярных перелетов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Министр сказал, что в сентябре намерен приехать в Россию, чтобы обсудить с российскими властями и авиакомпаниями возможность возобновления чартерных рейсов на курорты.