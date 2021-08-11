Египет запустит рейсы между курортами и достопримечательностями страны

Туристы в Луксоре Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти Египта планируют поставить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями республики, авиабилет туда-обратно обойдется в $99, сообщил министр туризма АРЕ Халед аль-Анани.

"Мы решили поставить внутренние рейсы между курортами и туристическими направлениями. Например, между Шарм-эль-Шейхом и Абу-Симбе, Шарм-эль-Шейхом и Луксором, Хургада - Асуан и Абу-Симбе. Это поможет туристам, которые хотят на один день съездить в Каир, Луксор, вернуться в отель и продолжить отдых на море", - рассказал он на пресс-конференции во вторник.

"Раньше у туристов была проблема: если они хотели побывать в Луксоре, им нужно было покупать длительную экскурсию. Такая опция поможет туристам проще добираться до наиболее значимых памятников Египта", - добавил министр.

В понедельник стартовали первые рейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх спустя почти шесть лет после приостановки авиасообщения. Рейсы выполняют авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", с египетской стороны - авиакомпания Egypt Air (7 рейсов в неделю из Москвы на оба курорта, туроператор TUI Россия). По словам туроператоров, рейсы вылетают со 100% загрузкой.

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта.