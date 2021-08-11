На юге Грузии произошли сразу два землетрясения

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сразу два землетрясения магнитудами 3,2 и 3,1 произошли в ночь на среду на юге Грузии, примерно в 100 км от Тбилиси, сообщил национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы в 01:14 по тбилисскому времени (00:14 мск) в регионе Самцхе-Джавахети, в 25 км к востоку от города Ниноцминда, а спустя три минуты землетрясение магнитудой 3,1 произошло в соседнем регионе Квемо Картли, в 26 км к юго-западу от города Дманиси, близ села Самеба.

Очаги землетрясения залегали в первом случае на глубине 9 км, во втором - 11 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.