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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Грузии в воскресенье вечером произошло сильное землетрясение.

Как сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился на юге Грузии в районе села Самеба (находится на границе краев Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети).

По данным центра, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 22:25 по тбилисскому времени (21:25 мск).

Сильные толчки ощутили жители Тбилиси и других городов Грузии. О каких-либо разрушениях в районе эпицентра пока сообщений нет.

В свою очередь, МЧС Армении сообщает, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Армении и Грузии вечером в воскресенье. Эпицентр подземных толчков находился в 16 км к северо-востоку от города Бавра в Армении на границе с Грузией.

В МЧС отметили, что сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. Землетрясение ощутили жители Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областей силой 4-5 баллов и Еревана - силой 3 балла. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

По данным МЧС Южной Осетии, примерно в 21:26 жители региона ощутили подземный толчок, в домах столицы возникла сильная вибрация, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Грузия Армения

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