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КНДР не отвечает на звонки Южной Кореи по линиям связи второй день подряд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея не отвечает на телефонные звонки Южной Кореи по линиям связи и военным горячим линиям второй день подряд, сообщает из Сеула "Ренхап".

В миреКНДР осудила решение Южной Кореи провести совместные военные учения с СШАЧитать подробнее

Как заявили агентству южнокорейские официальные лица, звонки через межкорейское отделение связи и военные каналы связи утром в среду остались без ответа. Во вторник южнокорейской стороне также не удалось выйти на связь с представителями КНДР.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал военный чиновник.

Ранее Пхеньян осудил Сеул за начало совместных военных учений с США. Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль заявил в среду, что Сеул пожалеет о своем решении. Днем ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон обрушилась с критикой на Южную Корею и США за проведение совместных военных учений. По ее мнению, военные учения являются "наиболее ярким выражением враждебной политики США в отношении КНДР, направленной на силовое подавление нашего государства". Ким Е Чжо добавила, что для установления мира на Корейском полуострове необходимо, чтобы "США вывели свои агрессивные войска и военную технику, развернутую в Южной Корее".

Совместные военные учения Южной Кореи и США ежегодно проходят в августе. Во вторник обе страны начали предварительную подготовку к учениям, которые должны стартовать на следующей неделе. Пхеньян уже давно выступает против подобных учений, осуждая их как репетицию вторжения.

Ранее сестра лидера КНДР предупреждала, что ежегодные летние военные учения между Южной Кореей и США плохо отразятся на межкорейских отношениях.

КНДР Южная Корея Сеул

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