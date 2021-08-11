Суд в КНР приговорил предпринимателя из Канады к 11 годам лишения свободы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Канадский предприниматель Майкл Спавор, арестованный в Китае по обвинению в шпионаже в 2018 году, был признан виновным и приговорен к 11 годам тюремного заключения.

Народный суд средней ступени города Даньдун китайской провинции Ляонин в среду объявил, что Спавор был признан виновным в шпионаже и незаконном предоставлении государственных секретов другим странам. Он был приговорен к 11 годам тюремного заключения, конфискации личного имущества и штрафу в размере 50 тыс. юаней ($7 тыс. 715). Суд также заявил, что Спавор будет депортирован, но не уточнил, когда именно это произойдет.

Канадцы Майкл Спавор и Майкл Ковриг были сначала задержаны, а затем арестованы в Китае, им предъявлены обвинения в краже и продаже китайских государственных секретов. Канада требует их немедленного освобождения. Запад связывает аресты канадцев с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года.