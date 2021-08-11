Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:28Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 022 307+637 451

В Белоруссии собрались убрать из Конституции норму о нейтралитете страны

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Из конституции Белоруссии планируют убрать норму о нейтралитете, закрепив в ней тезис об отсутствии с территории республики угроз другим странам.

"Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал журналистам председатель конституционной комиссии, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич в среду, отвечая на вопрос, планируется ли убрать из конституции норму о нейтралитете.

При этом, по словам Миклашевича, "на конституционном уровне предложено закрепить положение о том, что с территории Республики Беларусь, с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам".

Белоруссия

Новости

Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avast за $8,1-8,6 млрд

Пропавший в Стамбуле российский турист найден мертвым

Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу

Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу

Выданный Россией боец MMA осужден в Белоруссии на 2,5 года колонии

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 204 млн

Суд в КНР приговорил предпринимателя из Канады к 11 годам лишения свободы

Что случилось этой ночью: среда, 11 августа

Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации

Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации

Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан в Афганистане

Египет запустит рейсы между курортами и достопримечательностями страны

Египет запустит рейсы между курортами и достопримечательностями страны
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');