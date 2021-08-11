В Белоруссии собрались убрать из Конституции норму о нейтралитете страны

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Из конституции Белоруссии планируют убрать норму о нейтралитете, закрепив в ней тезис об отсутствии с территории республики угроз другим странам.

"Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал журналистам председатель конституционной комиссии, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич в среду, отвечая на вопрос, планируется ли убрать из конституции норму о нейтралитете.

При этом, по словам Миклашевича, "на конституционном уровне предложено закрепить положение о том, что с территории Республики Беларусь, с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам".