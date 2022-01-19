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США сочли, что изменение конституции Белоруссии позволит РФ разместить ядерные силы

США сочли, что изменение конституции Белоруссии позволит РФ разместить ядерные силы
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В США существует мнение, что выносимые на референдум изменения в белорусскую конституцию могут позволить России разместить в Белоруссии свои войска, в том числе ядерные силы, заявила журналистам высокопоставленный представитель американского Госдепартамента.

"Предлагаемые изменения в конституцию включают формулировки, которые могут быть истолкованы как открывающие путь для размещения российских войск на территории Белоруссии", - сказала она на брифинге.

Дипломат добавила, что проекты конституционных изменений, по мнению Вашингтона, могут указывать на планы белорусских властей разрешить размещение на своей территории "как обычных, так и ядерных сил России".

"Это было бы значительным изменением для Белоруссии, и такой шаг стал бы вызовом европейской безопасности, требующим ответа", - подчеркнула она.

Представитель Госдепа считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "все больше и больше полагается на поддержку России", которая, по ее словам "не оказывает эту поддержку бесплатно".

Ранее высокопоставленный представитель американского Госдепартамента заявила, что в США рассматривают перемещение российских военных в Белоруссию на учения как возможную подготовку к вторжению на Украину

Белоруссия Россия США

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