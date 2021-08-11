Судан решил выдать экс-президента Аль-Башира Международному уголовному суду

Омар аль-Башир Фото: Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Руководство Судана выдаст бывшего президента страны Омара Аль-Башира и ряд других лиц Международному уголовному суду (МУС), который инкриминирует экс-главе государства преступления против человечности и военные преступления в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году, сообщают в среду европейские СМИ.

"Кабинет министров решил передать разыскиваемых должностных лиц МУС", - сказала глава МИД страны Марьям аль-Махди.

77-летний Аль-Башир руководил Суданом с 1989 года, пока его не свергли в 2019 году после массовых многомесячных народных протестов. МУС выдал ордер на его арест в 2009 году, тогда же он был объявлен в розыск.

В июле в МУС заявили, что Аль-Башир станет первым, которого будут судить по делу Дарфура. В его деле значится 31 пункт обвинений, включая изнасилования, пытки и убийства.

По данным ООН, в результате конфликта между повстанцами и правительственными войсками в Дарфуре с 2003 по 2006 годы порядка 300 тыс. человек погибли и 2,5 млн стали перемещенными лицами.

С августа 2019 года Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация, которая пообещала восстановить справедливость в отношении жертв преступлений, совершенных при Аль-Башире.