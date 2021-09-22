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США осудили попытку перехвата власти у переходного правительства Судана

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - США осуждают неудавшуюся попытку государственного переворота в Судане, сообщает Госдеп.

"Соединенные Штаты осуждают неудачную попытку группы военных и гражданских лиц перехватить власть у переходного правительства Судана, возглавляемого гражданскими лицами", - говорится в сообщении.

В миреВ Судане заявили о предотвращении попытки госпереворотаЧитать подробнее

Власти США настоятельно призывают привлечь всех причастных к ответственности.

"Антидемократические действия, подобные действиям 21 сентября в Хартуме, подрывают стремление суданского народа к свободе и справедливости и ставят под угрозу международную поддержку Судана, включая двусторонние отношения с Соединенными Штатами", - заявили в Госдепе.

Там также отметили, что США продолжат поддержку Судана и будут расширять ее по мере того, как страна будет добиваться дальнейшего прогресса в продолжающемся переходном процессе.

Днем ранее власти Судана сообщили, что предотвратили попытку госпереворота в стране. По их данным, лидеры группы, попытавшейся устроить госпереворот, задержаны, ведется расследование. Ряд западных СМИ сообщает, что ранее путчисты предприняли попытку установить контроль над зданием, где расположены офисы государственных СМИ.

Попытку путча организовала группа военных в Хартуме. При этом еще одна группа захватила ряд военно-транспортных средств во втором по величине городе страны - Омдурмане. Вместе с тем, представитель Суверенного совета Судана, который исполняет обязанности главы государства с 2019 года, Мохамед аль-Факи Сулейман заявил, что ситуация взята под контроль. Он призвал местных жителей "встать на защиту страны и переходного периода".

С августа 2019 году Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация, которая пообещала восстановить справедливость в отношении жертв преступлений, совершенных при Омаре Аль-Башире.

США Судан Госдеп

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