Минск отозвал согласие на назначение Фишер послом США в Белоруссии

Белоруссия также предложила США сократить численность посольства до пяти человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в этой стране.

"Нашими странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень. Поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Дж.Фишер послом США в нашей стране", - говорится в заявлении пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. Текст размещен на сайте внешнеполитического ведомства в среду.

Глаз отметил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет. "Поэтому недопонимания здесь быть не должно. Но, если понадобится, мы разъясним", - добавил он.

Должность посла США в Белоруссии оставалась вакантной с 2008 года. В декабре 2020 года Госдеп США утвердил на нее Джули Фишер. Но она так и не прибыла в Белоруссию. Аккредитация посла не завершена, никакого официального отношения к Белоруссии Джули Фишер пока не имеет, заявлял ранее Глаз.

Фишер за пределами Белоруссии поддерживает контакты с представителями белорусской оппозиции, в том числе экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

О сокращении числа сотрудников посольства в Минске

МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность сотрудников своего посольства в Минске до 5 человек.

"На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне", - говорится в заявлении пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.

"В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США", - отмечается в заявлении.