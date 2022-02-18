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Посольство США в Минске приостановило оказание визовых услуг

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Консульский отдел посольства США в Минске из-за недостатка сотрудников приостановил оказание всех визовых услуг, сообщили в дипмиссии в пятницу.

"В результате острой нехватки персонала из-за вынужденного сокращения численности персонала посольства США Минска с 15 февраля консульский отдел приостановил все визовые услуги", - говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.

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Согласно сообщению, сейчас консульский отдел оказывает только экстренные услуги американским гражданам.

В дипмиссии призвали граждан Белоруссии обращаться за визовыми услугами в посольства и консульства США в соседних странах.

Белорусский МИД летом 2021 года в ответ на санкции США объявил о сокращении дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии. Также Минск отозвал решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию.

С 2008 года остается вакантной должность посла США в Белоруссии. В декабре 2020 года Госдеп США утвердил на должность посла Джули Фишер, но она так и не прибыла в Белоруссию.

Белоруссия США Минск

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