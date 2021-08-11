Шойгу подарил министру обороны Армении кинжал

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров в Москве подарил главе военного ведомства Армении Аршаку Карапетяну кинжал, сообщили в Минобороны Армении.

По его данным, вручив подарок Карапетяну, Шойгу пошутил: "Можем считать, что процесс поставок вооружения Армении начат".

Переговоры глав оборонных ведомств Армении и России прошли в среду в Москве. На встрече Шойгу заявил, что Россия готова продолжать помогать Армении в модернизации и реформировании ее Вооруженных сил.

В Армении действует 102-ая российская военная база.

Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники. В сообщении на официальном портале правовой информации в феврале 2016 года, в частности, сообщалось, что Армения закупила у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч", зенитные ракетные комплексы "Игла-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

В апреле 2016 года газета "Коммерсант", ссылаясь на регистр обычных вооружений ООН, писала, что в 2013 году Россия впервые поставила в Армению тяжелое вооружение: 35 танков, 110 боевых бронированных машин, 50 пусковых установок и 200 ракет к ним.

Сообщалось, что Армения стала первым иностранным государством, получившим экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

В конце 2019 года на вооружение ВС Армении поступили четыре истребителя поколения "4+" Су-30СМ, приобретенные у России. Ереван заявил о намерении продолжить закупки у России боевой авиации.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

В последние дни Азербайджан и Армения обменивались обвинениями в обстрелах позиций своих военных в приграничных районах.

5 августа армянское Минобороны сообщило, что российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении.